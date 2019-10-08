В Армении нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил во вторник журналистам, что в республике нет азербайджанских граждан, на которых можно будет обменять содержащихся под стражей в Азербайджане армянских граждан.

По данным азербайджанских СМИ, ранее в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести этой страны заявили, что азербайджанская сторона готова обменять отбывающих в Карабахе наказание за убийство и диверсионную деятельность Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна. В конце сентября министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что получил это предложение Баку, однако его решение находится в компетенции властей Карабаха.

"В Армении нет (азербайджанских – ред.) пленных, чтобы вести переговоры об обмене. Если речь идет о двух диверсантах, отбывающих наказание в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), то ими должно заниматься арцахское правительство", - сказал Давтян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.