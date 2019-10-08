Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:37Z
https://ria.ru/20191008/1559545479.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/104740/33/1047403359_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6aa0297a4640cff2cfdfac3462a93f89.jpg
РИА Новости

В Армении нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване

15:37 08.10.2019
18358
© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил во вторник журналистам, что в республике нет азербайджанских граждан, на которых можно будет обменять содержащихся под стражей в Азербайджане армянских граждан.
По данным азербайджанских СМИ, ранее в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести этой страны заявили, что азербайджанская сторона готова обменять отбывающих в Карабахе наказание за убийство и диверсионную деятельность Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна. В конце сентября министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что получил это предложение Баку, однако его решение находится в компетенции властей Карабаха.
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
3 октября, 18:54РИА Новости
Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом
"В Армении нет (азербайджанских – ред.) пленных, чтобы вести переговоры об обмене. Если речь идет о двух диверсантах, отбывающих наказание в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), то ими должно заниматься арцахское правительство", - сказал Давтян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
24 сентября, 09:26РИА Новости
Главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями по Карабаху
18213321
Обсудить 2
Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Лента
новостей
Бронетранспортер ополчения ДНР
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Логотип Google
Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Ноутбук
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния