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РИА Новости

Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС

15:34 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Автодилеры после внесения в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, смогут регистрировать в Госавтоинспекции продаваемые машины. Такую возможность, как сообщили в ГУОБДД МВД России, предусматривает подготовленный в МВД России проект ведомственного приказа "Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из указанного реестра, порядка ведения указанного реестра и предоставления сведений из него".
"В соответствии с документом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в России на реализацию изготовленных ими транспортных средств, вносятся в реестр при наличии у них подходящих помещений и квалифицированных сотрудников, которые могут проводить осмотр транспортных средств и прием граждан", - пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
По его словам, если же автодилеры не выполняют требования, либо допускают неоднократное (два и более раза) в течение одного года искажение регистрационных данных транспортных средств или маркировки транспортных средств при их осмотре, они могут быть исключены из реестра.
Проект разработан в целях реализации требований Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Установление 1 января 2020 года в качестве даты вступления проекта приказа в действие обусловлено вступлением с указанной даты Федерального закона.
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В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
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