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РИА Новости

Госдума в I чтении упростила идентификацию при некоторых почтовых переводах

15:31 08.10.2019 (обновлено: 15:32 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении организаций федеральной почтовой связи правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым, направлен на упрощение доступа физических лиц к услугам почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств.
Сейчас упрощенная идентификация может происходить как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно. Причем при ее прохождении достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, серии и номере его паспорта.
Обычная идентификация, которую сейчас осуществляют работающие с деньгами и иным имуществом организации, требует предоставления наравне с этой информацией и сведений о гражданстве, дате рождения, месте жительства или пребывания, идентификационном номере налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранцев или лиц без гражданства пребывать в РФ.
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При осуществлении почтового перевода по действующему законодательству требуется предоставление в отношении физлица сведений о ФИО, уникальном присваиваемом номере операции (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо месте жительства или пребывания.
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