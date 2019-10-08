Госдума в I чтении упростила идентификацию при некоторых почтовых переводах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении организаций федеральной почтовой связи правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым, направлен на упрощение доступа физических лиц к услугам почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств.

Сейчас упрощенная идентификация может происходить как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно. Причем при ее прохождении достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, серии и номере его паспорта.

Обычная идентификация, которую сейчас осуществляют работающие с деньгами и иным имуществом организации, требует предоставления наравне с этой информацией и сведений о гражданстве, дате рождения, месте жительства или пребывания, идентификационном номере налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранцев или лиц без гражданства пребывать в РФ.