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РИА Новости

Производители автомобильных номеров будут включены в специальный реестр

15:31 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача новых автомобильных номеров серии 799
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением государственных регистрационных знаков транспортных средств, будут включены в специальный реестр, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
МВД России разработан проект ведомственного приказа "Об утверждении порядка включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из указанного реестра, порядка ведения указанного реестра и предоставления сведений из него".
Документ разработан в целях реализации положений федерального закона от 3 августа 2018 г. N283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и вступит в силу 1 января 2020 года.

"Проект приказа определяет подразделение МВД России, осуществляющее ведение реестра изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств. Также в нем прописаны основания для отказа включения в реестр и исключения из реестра, сроки проведения обследования мест изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и сроки рассмотрения заявления на включение и исключение из реестра", - пояснил РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

В документе указано, что с момента включения в реестр юридические лица или индивидуальные предприниматели приобретают статус "изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств". Для этого они должны соответствовать определенным требованиям, в частности, обладать помещением и оборудованием, позволяющими осуществлять изготовление регистрационных знаков транспортных средств, обеспечивать их соответствие государственным стандартам и техническим нормам.
Кроме того, изготовители регистрационных знаков должны иметь технические возможности и соответствующее программное обеспечение для ведения учета изготовленной и переданной заказчику продукции, что позволит отследить историю любого автомобильного номера.
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