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РИА Новости

Россия договорилась с Турцией о расширении приема карт "Мир" в стране

15:55 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия и Турция договорились расширять прием карт "Мир" в Турции и подключать турецкие банки и компании к российскому аналогу SWIFT, говорится в сообщении Минфина РФ.
Такая возможность предусмотрена соглашением между РФ и Турцией о расчетах и платежах в национальных валютах, которое было подписано первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком.
"Соглашением между правительством РФ и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)", - говорится в сообщении.
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
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При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, пояснил Минфин России.
Также соглашение предусматривает, что стороны намерены поддерживать дальнейшее открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.
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Антон СилуановТурцияРоссияЭкономика
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