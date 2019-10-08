Россия договорилась с Турцией о расширении приема карт "Мир" в стране

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия и Турция договорились расширять прием карт "Мир" в Турции и подключать турецкие банки и компании к российскому аналогу SWIFT, говорится в сообщении Минфина РФ.

Такая возможность предусмотрена соглашением между РФ и Турцией о расчетах и платежах в национальных валютах, которое было подписано первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком.

"Соглашением между правительством РФ и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)", - говорится в сообщении.

При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, пояснил Минфин России.