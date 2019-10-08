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РИА Новости

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

15:27 08.10.2019 (обновлено: 18:28 08.10.2019)
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© AFP 2019 / Yasser Al-ZayyatТурецкие лиры
Турецкие лиры
© AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
Турецкие лиры. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщил российский Минфин.
Как отмечается в сообщении, документ направлен на "расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран".
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С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.
Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний. Для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.
"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в сообщении.
По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16 процентов и достиг 25,5 миллиарда долларов.
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Берат АлбайракАнтон СилуановМинистерство финансов РФТурцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Отлично!!!
8 октября, 15:39
Арсений Понфиленко
1713101288
Общим мерилом всё равно доллар останется.
8 октября, 15:46
vvab6
156982195
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