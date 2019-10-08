Эксперт оценил шансы россиян получить Нобелевскую премию по физике

СТОКГОЛЬМ, 8 окт - РИА Новости. Имена российских ученых постоянно упоминаются при обсуждении потенциальных кандидатов на получение Нобелевской премии в области физики, и ученые, работающие в России, имеют шанс быть отмеченными этой наградой, считает профессор наблюдательной астрофизики университета Уппсалы Николай Пискунов.

Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена американцу Джеймсу Пиблзу и швейцарцам Дидье Кело и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Пиблз удостоен премии за "теоретические открытия в физической космологии", а Майор и Кело - "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

"Русские фамилии постоянно всплывают (при обсуждении возможных кандидатов на получение премии - ред.). комитет смотрит, кто потенциально ее достоин, так что, я думаю, шансы есть", - сказал Пискунов.

По его словам, основная проблема - это "утечка мозгов". "Русские люди могут получить эту премию, но не исключено, что они уже не будут работать в российских университетах. Все зависит от поддержки науки и от престижа науки в стране в настоящий момент", - отметил ученый.

Комментируя значимость исследований Пиблза в области космологии, Пискунов отметил, что его работы проходят "красной нитью" через современную космологию, но также добавил, что ученые СССР и России внесли огромный вклад в эту область исследований. "Конечно, он (Пиблз - ред.) был не одинок, и российский и советский вклад в это был гигантским. Взять хотя бы такие фамилии как (Андрей) Сахаров и (Яков) Зельдович, в особенности Зельдович. Из нынешних астрофизиков - Рашид Сюняев. Люди, которые очень много сделали в этом же направлении", - отмечает эксперт.

Работы Сюняева сыграли важнейшую роль в развитии рентгеновской астрономии, которая необходима для понимания процессов, происходящих при образовании галактик, и других космологических явлений.