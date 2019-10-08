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РИА Новости

Эксперт оценил шансы россиян получить Нобелевскую премию по физике

15:26 08.10.2019
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandНобелевская премия
Нобелевская премия
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
Нобелевская премия. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 8 окт - РИА Новости. Имена российских ученых постоянно упоминаются при обсуждении потенциальных кандидатов на получение Нобелевской премии в области физики, и ученые, работающие в России, имеют шанс быть отмеченными этой наградой, считает профессор наблюдательной астрофизики университета Уппсалы Николай Пискунов.
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена американцу Джеймсу Пиблзу и швейцарцам Дидье Кело и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Пиблз удостоен премии за "теоретические открытия в физической космологии", а Майор и Кело - "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".
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"Русские фамилии постоянно всплывают (при обсуждении возможных кандидатов на получение премии - ред.). комитет смотрит, кто потенциально ее достоин, так что, я думаю, шансы есть", - сказал Пискунов.
По его словам, основная проблема - это "утечка мозгов". "Русские люди могут получить эту премию, но не исключено, что они уже не будут работать в российских университетах. Все зависит от поддержки науки и от престижа науки в стране в настоящий момент", - отметил ученый.
Комментируя значимость исследований Пиблза в области космологии, Пискунов отметил, что его работы проходят "красной нитью" через современную космологию, но также добавил, что ученые СССР и России внесли огромный вклад в эту область исследований. "Конечно, он (Пиблз - ред.) был не одинок, и российский и советский вклад в это был гигантским. Взять хотя бы такие фамилии как (Андрей) Сахаров и (Яков) Зельдович, в особенности Зельдович. Из нынешних астрофизиков - Рашид Сюняев. Люди, которые очень много сделали в этом же направлении", - отмечает эксперт.
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Церемония награждения нобелевских лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
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Нобелевская неделя — 2019Альфред НобельРашид СюняевРоссияСШАРИА Наука
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