Опубликована запись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилась аудиозапись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца, бизнесмена Михаила Хачатуряна. Об этом Появилась аудиозапись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца, бизнесмена Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка рассказала участковому, что отец под действием наркотических веществ напал с ножом на нее с сестрами.

"У него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил", – уточнила она.

Сестры защищались различными предметами. При этом Ангелина призналась, что убила отца ножом.

Позднее адвокат Алексей Паршин сообщил "360", что в полицию звонила младшая сестра, которая представилась Ангелиной Хачатурян. Впоследствии ее признали невменяемой.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются.

Ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.

СМИ опубликовали видео издевательств Михаила Хачатуряна над тремя дочерьми. На ролике видно, как он пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза, когда он ее ругает. Позднее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".