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РИА Новости

Опубликована запись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца

15:25 08.10.2019 (обновлено: 17:40 08.10.2019)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилась аудиозапись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца, бизнесмена Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка рассказала участковому, что отец под действием наркотических веществ напал с ножом на нее с сестрами.
"У него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил", – уточнила она.
Сестры защищались различными предметами. При этом Ангелина призналась, что убила отца ножом.
Позднее адвокат Алексей Паршин сообщил "360", что в полицию звонила младшая сестра, которая представилась Ангелиной Хачатурян. Впоследствии ее признали невменяемой. 
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
30 сентября, 17:19РИА Новости
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются.
Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
13 сентября, 19:21Сказано в эфире
Слышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
Ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.
СМИ опубликовали видео издевательств Михаила Хачатуряна над тремя дочерьми. На ролике видно, как он пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза, когда он ее ругает. Позднее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
1 июля, 22:45РИА Новости
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек закроют.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30Сказано в эфире
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
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