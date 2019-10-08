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РИА Новости
Союзное государство

Полесский заповедник: бывшие деревни в зоне отчуждения заселили животные

15:23 08.10.2019 (обновлено: 17:38 08.10.2019)
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© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедникомЛось в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
Лось в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником
ХОЙНИКИ, Гомельская область, 8 окт - РИА Новости, Карина Ивашко. Звери и птицы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике с удовольствием селятся в бывших домах, сараях и на фермах заброшенных деревень. О сохранении редких видов животных, их здоровье и особенностях поведения в белорусской части зоны отчуждения ЧАЭС РИА Новости рассказали сотрудники заповедника.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году некоторые юго-восточные районы Белоруссии подверглись сильному радиоактивному загрязнению. В июле 1988 года на месте выселенных деревень был создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. В отсутствие человека здесь расцвела другая жизнь и сегодня на этой территории ученые наблюдают удивительное разнообразие животного и растительного мира. А у заповедника появилась еще одна важная миссия: сохранение редких видов.
Как оказалось, человек страшнее радиации. Стоило ему уйти – звери, птицы, пресноводные и пресмыкающиеся почувствовали себя вольготно. Удивительно, но на землю, пораженную радиацией, пришли даже такие виды, которые прежде здесь не обитали. Например, медведь и лошадь Пржевальского. А некоторые виды были интродуцированы специально, например, знаменитый зубр. На сегодняшний день в заповеднике насчитывается уже 165 особей исчезающего вида.
"Вообще это было рискованное мероприятие – заселить сюда зубра. По копытным первые четыре года после аварии наблюдался спад воспроизводства, но потом все нормализовалось. И в 1996 году мы запустили в заповедник первых зубров. А теперь Белоруссия впервые вышла на первое место в мире по численности вольно живущей популяции зубров - вместе с нашими животными. Еще в прошлом году лидировала Польша, а сейчас мы. С 2007 года у нас обитает лошадь Пржевальского, хотя это чужеродный вид не только для заповедника, но и для Белоруссии. Животные самостоятельно проникли из украинской части зоны отчуждения. Сначала были только на правом берегу реки Припяти, а сейчас уже есть и в районе Масанов", - рассказала РИА Новости завотделом экологии фауны заповедника Инна Юрченко.
Олень
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Всего на заповедной территории живут 59 видов млекопитающих – 81% всех животных этого класса в Белоруссии. Из них 55 видов – аборигены и четыре – интродуцированные, при этом 11 видов занесены в Красную книгу.
"Рысь, барсук, медведь, горностай, две сони семейства хомячьих – орешниковая и полчок, четыре вида рукокрылых… Лося у нас – 2056 особей, благородного оленя – 1800, болотных черепах – свыше 70 тысяч! Эксклюзивный вид – самое древнее позвоночное животное. И у нас на территории заповедника – ядро европейской популяции этой черепахи. Нигде в мире такого больше нет. Она откладывает яйца на обочинах дорог, пытается разрыть асфальт – мы это все наблюдали. Везде чувствует себя свободно. С одной стороны, можно говорить о трансформации заболоченных экосистем, но главное – это, конечно, охранный режим. Представляете, она внесена в Красную книгу, а у нас ее 70 тысяч!", - поделилась Юрченко.
По ее словам, благодаря строгому охранному режиму, дикие животные и к людям относятся иначе – без опаски.

"Они не видят угрозы в человеке – мы вызываем у них интерес и любопытство. Рысь к нам захаживала – даже фото есть, прямо между нашими корпусами ее запечатлели. Наводила ужас на котов и горничных, но никто не пострадал. Барсук вышел прямо на нашего сотрудника. Волка фотографировали с двадцати шагов", - рассказала собеседница РИА Новости.

Ее коллега – замдиректора заповедника по научной работе Максим Кудин отметил еще одну особенность в повадках некоторых его обитателей.
"Они с удовольствием живут в домах – используют выселенные деревни в глубине заповедника. Филины, зубры, барсуки. Другие виды тоже не прочь пожить под крышей. Мы проводили исследование строений на территории – сараев и бывших ферм, так вот их полюбили лошади Пржевальского – особенно на наровлянской стороне. Сначала мы думали, может, там гнуса меньше, но, наверное, что-то генетическое их туда влечет. Кстати, лошади Пржевальского любопытны и общительны – они первыми начали подходить к нашему табуну лошадей на конеферме", - заметил специалист.
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедникомЛошади в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
Лошади в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником
Лошади в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
Что касается здоровья животных, то здесь все не так безоблачно. Однако продолжительность их жизни не позволяет судить о каких-то изменениях на генетическом уровне.
"Мы проводили исследования на мышевидных грызунах, которые живут полтора-три года. Только четыре-пять процентов, а исследовали мы 4061 особь, имели отклонения по экстерьеру и интерьеру - в основном, по селезенке и сердцу. Но они обитают в самом загрязненном почвенном слое – там, где подстилка, аккумулятор радионуклидов. С другой стороны, эти проценты сопоставимы с показателями популяций, обитающих вдоль дорог - там, где фонят тяжелые металлы. По логике, в нездоровой среде здоровых быть не может. В иммунной системе, в составе крови – безусловно, изменения есть. Но жизнь животных так коротка, что они не успевают накопить тех дозовых нагрузок, которые могут серьезно повлиять на генетику. Их не передают по наследству", - рассказал замдиректора заповедника.
Он также заметил, что у хищника и у травоядного содержание радионуклидов в организме разное. То есть у кого длиннее пищевая цепь, тот и радиации собирает больше. И если у волка будет максимальное содержание цезия и стронция, то у зайца – наоборот.
"У нас была енотовидная собака, которую мы вскрывали, изъяв из капкана на зараженной территории. Получив результаты, мы очень удивились – 1 миллион 200 беккерелей при норме до пятисот! Но внутри у нее не было никаких серьезных отклонений. И она ведь была жива, когда мы ее достали. А представьте, какие показатели были сразу после аварии!", - в свою очередь, подчеркнула завотделом экологии фауны.
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Но животные выжили, восстановили и увеличили свои популяции. Стоит также отметить, что заповедник стал домом для 231 вида птиц, 61 из которых – из Красной книги. Изобилует территория и редкими, древними видами растений.
А вот двухголовых и пятилапых зверушек за все годы существования заповедника ученые не наблюдали. Это сказки. Правда же в том, что зона отчуждения стала одним из модельных объектов мира, который показал, что для процветания многих видов нужны очень большие территории и… отсутствие человека.
Путешествие по территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника состоялось в рамках пресс-тура для российских и белорусских журналистов, посвященного опыту преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС и реабилитации пострадавших регионов. Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром РБ и администрацией Гомельской области.
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедникомЗубр в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
Зубр в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником
Зубр в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
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Союзное государствоАвария на Чернобыльской АЭСБелоруссия
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