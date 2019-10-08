Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В американском штате Чикаго сотрудник неотложной помощи спас жизнь мужчине с пулевым ранением при помощи плюшевого медведя, сообщает ABC 7 Chicago.
Сорокачетырехлетний американец ехал в машине вместе с женой и трехлетней дочерью, когда шальная пуля попала ему в лицо. В этот момент мимо проезжал медбрат неотложной помощи госпиталя Святого Антония Иван Эскобар.
"Я увидел мужчину, истекающего кровью, поэтому я схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение", — вспоминает Эскобар.
Медбрат находился с мужчиной до приезда скорой. Несмотря на тяжелое ранение, американец оставался в сознании и все время разговаривал.
Врачи позитивно оценивают его шансы на выздоровление.
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