В Красноярске при пожаре в жилой многоэтажке погиб один человек

КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажном доме в Красноярске, один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

По данным пресс-службы, пожар произошел на улице Петрушина, дом 1, в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

"До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек, из них восемь детей. Ранг пожара №1 (самый низкий). Пожар ликвидирован в 17.54 (13.54 мск - ред). Пострадала женщина, передана сотрудникам скорой медицинской помощи... Погиб мужчина, отравление продуктами горения", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают пять автоцистерн и 18 человек личного состава.