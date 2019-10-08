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РИА Новости

В Красноярске при пожаре в жилой многоэтажке погиб один человек

15:12 08.10.2019 (обновлено: 15:13 08.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажном доме в Красноярске, один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По данным пресс-службы, пожар произошел на улице Петрушина, дом 1, в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
"До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек, из них восемь детей. Ранг пожара №1 (самый низкий). Пожар ликвидирован в 17.54 (13.54 мск - ред). Пострадала женщина, передана сотрудникам скорой медицинской помощи... Погиб мужчина, отравление продуктами горения", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают пять автоцистерн и 18 человек личного состава.
По данным минздрава края, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
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