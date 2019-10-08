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РИА Новости
Война в Сирии

Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией

15:10 08.10.2019 (обновлено: 16:55 08.10.2019)
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© AP Photo / Maya AlleruzzoБойцы "Сирийских демократических сил" (SDF)
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF). Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди не исключил, что пойдет на сотрудничество с президентом Башаром Асадом в случае начала военной операции со стороны Турции.
На минувшей неделе турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о зачистке от курдов приграничной территории на севере Сирии и о создании там зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся в Турции. В свою очередь, США заявили, что не будут участвовать в операции и отведут войска.
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В интервью телеканалу NBC Мазлум Абди заявил, что обеспокоен заявлением Турции, и призвал американцев повлиять на решение Дональда Трампа.
"Люди, которые боролись вместе с вами против международного терроризма, против ИГ*, находятся сейчас в опасности, и им предстоит большая битва в одиночку", — сказал курдский командующий.
Он подчеркнул, что войска, которые должны охранять захваченных бойцов ИГ*, теперь вынуждены направиться к границе, ожидая турецкого нападения.
По его словам, в центрах содержания находятся 12 тысяч человек, подозреваемых в терроризме, захваченных во время военной кампании под руководством США.
В SDF заявили также, что американские силы нарушили достигнутые договоренности, оставив свои позиции.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоФейсал МикдадБашар АсадТурцияСирия
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