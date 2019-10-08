Массовая драка с поножовщиной в подмосковном кафе попала на видео

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В подмосковных Серебряных Прудах несколько мужчин напали на посетителей кафе и ударили одного из них ножом. Видео драки опубликовало областное управление МВД.

На кадрах видно, как двое мужчин заходят в заведение и здороваются со знакомыми. После этого они вчетвером подходят к соседнему столику и начинают избивать сидящих там троих мужчин. Во время драки в ход пошли стулья. Один из мужчин наносил удары оппоненту, уже лежавшему на полу. Другой начал пинать женщину, предположительно, работницу кафе.

Отмечается, что незадолго до драки между мужчинами в заведении произошел конфликт, после чего одна из сторон вызвала друзей на подмогу.