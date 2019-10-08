Массовая драка с поножовщиной в подмосковном кафе попала на видео

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В подмосковных Серебряных Прудах несколько мужчин напали на посетителей кафе и ударили одного из них ножом. Видео драки опубликовало областное управление МВД.
На кадрах видно, как двое мужчин заходят в заведение и здороваются со знакомыми. После этого они вчетвером подходят к соседнему столику и начинают избивать сидящих там троих мужчин. Во время драки в ход пошли стулья. Один из мужчин наносил удары оппоненту, уже лежавшему на полу. Другой начал пинать женщину, предположительно, работницу кафе.
Отмечается, что незадолго до драки между мужчинами в заведении произошел конфликт, после чего одна из сторон вызвала друзей на подмогу.
После инцидента полицейские задержали двоих зачинщиков потасовки 22 и 24 лет, которые скрывались в лесу. Установлено, что мужчины — выходцы с Северного Кавказа, им грозит до 15 лет тюрьмы.