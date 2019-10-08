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РИА Новости

Массовая драка с поножовщиной в подмосковном кафе попала на видео

15:16 08.10.2019 (обновлено: 15:21 08.10.2019)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В подмосковных Серебряных Прудах несколько мужчин напали на посетителей кафе и ударили одного из них ножом. Видео драки опубликовало областное управление МВД.
На кадрах видно, как двое мужчин заходят в заведение и здороваются со знакомыми. После этого они вчетвером подходят к соседнему столику и начинают избивать сидящих там троих мужчин. Во время драки в ход пошли стулья. Один из мужчин наносил удары оппоненту, уже лежавшему на полу. Другой начал пинать женщину, предположительно, работницу кафе.
Отмечается, что незадолго до драки между мужчинами в заведении произошел конфликт, после чего одна из сторон вызвала друзей на подмогу.
После инцидента полицейские задержали двоих зачинщиков потасовки 22 и 24 лет, которые скрывались в лесу. Установлено, что мужчины — выходцы с Северного Кавказа, им грозит до 15 лет тюрьмы.
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Северный КавказМосковская областьОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
" выходцы с Северного Кавказа " Не может такого быть . Они все как один исключительно спокойные и уравновешенные люди с блестящим высшим образованием . Никогда не носят с собой не то , что бы огнестрельного оружия , но и даже ножей . Наверняка бабушек через дорогу переводят и не обижают толпой одиночных слабых и сильных . А тут ТАКОЕ . Как мы можем про них такое подумать ?
8 октября, 16:10
Теофраст фон Гогенгейм
19151001
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