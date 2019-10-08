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РИА Новости

Глава Минобороны Украины объяснил срыв отвода сил в Донбассе обстрелами

15:03 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото
КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что подготовка Киева к разведению сил в районе Золотого в Донбассе проходит успешно, однако начать сам процесс отвода не позволяют обстрелы.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. В самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что, согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала процесса. Полпред ДНР Наталья Никонорова выразила мнение, что таким образом Киев пытается затянуть выполнение договоренностей.
"С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении (Золотое - ред.) продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы", - написал Загороднюк на странице в Facebook во вторник.
Министр заявил, что "разведение сил и средств может начаться только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено".
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По словам главы оборонного ведомства, украинские военные в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств, находятся в полной боеготовности. "Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострении обстановки готовы действовать адекватно", - отметил министр.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Андрей ЗагороднюкЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
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