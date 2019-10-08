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РИА Новости

Депутат прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

15:03 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Если США выйдут из Договора по открытому небу, то другим государствам, также подписавшим этот документ, соблюдать его не будет смысла, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 11:08Сказано в эфире
Эксперт: США хотят выйти из Договора по открытому небу? Выглядит по-детскиАмериканский конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"История показывает, что те или иные договоренности заключаются в определенных ситуациях на определенный промежуток времени. Ситуация меняется и соответственно определенные договоры становятся не актуальны для той или иной страны. В случае с США это демонстрация того, насколько американцы самоуверенны и чувствуют себя избранной нацией, которая не обязана себя обременять какими-то договорами или обязательствами. Но если американцы выходят из этого договора, то автоматически остальным странам нет смысла в этом договоре находиться", - сказал Шерин.
Он отметил, что сегодня не существует международного института, который бы мог привлечь к ответственности США за невыполнение условий договоров.
"Нет, не прислушается руководство (США к конгрессмену). Я думаю, что американцы будут выходить из остальных договоров", - сказал парламентарий.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 09:52РИА Новости
Сенатор: Россия против выхода США из Договора по открытому небу
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Александр ШеринГосдума РФДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
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