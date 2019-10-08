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РИА Новости

Роскосмос увековечит память о спасении экипажа "Союза МС-10"

14:59 08.10.2019 (обновлено: 16:24 08.10.2019)
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© Фото : Роскосмос / Олег АртемьевКорабль "Союз МС-09" c членами экипажа МКС-56/57
Корабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС-56/57
© Фото : Роскосмос / Олег Артемьев
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Роскосмос увековечит произошедшую год назад аварию ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим аппаратом "Союз МС-10", в котором находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз МС-08 на космодроме Байконур. В центре: настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Бычков
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Согласно документам Роскосмоса, размещенным на сайте госзакупок, на территории госкорпорации по адресу Бережковская набережная, дом 22 планируется установить постамент диаметром 8,2 метра из гранита, на котором - спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС" с заводским номером 740. На вертикальной стене позади вручную должна быть выгравирована надпись: "Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" .
Перед спускаемым аппаратом будет установлена памятная табличка с текстом: "Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз ФГ". Экипаж: командир корабля Алексей Овчинин (Россия) и бортинженер Ник Хейг (США). Позывной - "Бурлаки". Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д". Система аварийного спасения отстыковала корабль от ракеты, спускаемый аппарат совершил баллистический спуск с последующим приземлением в 25 км восточнее города Жезказган. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному полету, который состоялся 14 марта 2019 года".
На установку монумента Роскосмос намерен направить 7,51 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в течение 60 дней после заключения контракта.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга за мужество в ходе полета, который сорвался из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ".
Третьего октября этого года после многомесячной вахты в космосе Овчинин с Хейгом вернулись на Землю. В среду Овичнин даст послеполетную пресс-конференцию в подмосковном Звездном городке.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
25 сентября, 04:10РИА Новости
Ракета-носитель "Союз-ФГ"
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Союз-ФГКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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