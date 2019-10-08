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РИА Новости

Волонтеры очистили от мусора берега более трех тысяч водоемов

14:54 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкОсень в Красноярском крае
Осень в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Участники волонтерского экомарафона "Чистые берега" убрали мусор на 3,4 тысячах водоемов в России, говорится в сообщении организаторов марафона.
"В ходе мероприятий от бытового мусора было очищено более 10 тысяч километров берегов на 3,4 тысячах водоемах по всей стране, причем в большинстве случаев – с применением раздельного сбора отходов", - говорится в сообщении.
Как уточнил глава Росводресурсов Владимир Кириллов, слова которого приводятся в сообщении, в рамках марафона было проведено около 5,5 тысячи акций и собрано 1,5 миллионов мешков мусора.
Всероссийская акция по уборке водоёмов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Росводресурсами в рамках федерального проекта "Вода России" с 2014 года, а с 2019 года она является частью мероприятий национального проекта "Экология".
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