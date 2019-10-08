Волонтеры очистили от мусора берега более трех тысяч водоемов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Участники волонтерского экомарафона "Чистые берега" убрали мусор на 3,4 тысячах водоемов в России, говорится в сообщении организаторов марафона.

"В ходе мероприятий от бытового мусора было очищено более 10 тысяч километров берегов на 3,4 тысячах водоемах по всей стране, причем в большинстве случаев – с применением раздельного сбора отходов", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Росводресурсов Владимир Кириллов, слова которого приводятся в сообщении, в рамках марафона было проведено около 5,5 тысячи акций и собрано 1,5 миллионов мешков мусора.