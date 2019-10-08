Госдума приняла законопроект о снижении возраста негосударственной пенсии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем эти изменения также влекут одновременное и увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию. Однако такой поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в НПФ сокращается, считают разработчики проекта.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым, расширяет перечень оснований для приобретения участником НПФ права на получение негосударственной пенсии, предоставляя его мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно.

Одновременно закрепляется, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного законом "О страховых пенсиях", по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости. То есть, не выше того самого постепенно увеличивающегося показателя до 65 и 60 лет.