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РИА Новости

Госдума приняла законопроект о снижении возраста негосударственной пенсии

14:49 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.
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Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем эти изменения также влекут одновременное и увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию. Однако такой поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в НПФ сокращается, считают разработчики проекта.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым, расширяет перечень оснований для приобретения участником НПФ права на получение негосударственной пенсии, предоставляя его мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно.
Одновременно закрепляется, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного законом "О страховых пенсиях", по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости. То есть, не выше того самого постепенно увеличивающегося показателя до 65 и 60 лет.
Помимо этого, законопроект сохраняет возможность назначения негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них право на получение государственной пенсии возникает ранее такого возраста. Например, это касается лиц, работающих на опасных производствах или в районах Крайнего Севера.
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пенсииГосдума РФПенсионная реформа в РоссииОбщество
Популярные комментарии
Только в России возможна такая глупость! Если ты всю жизнь работал и деньги на пенсию оставлял государству, то пойдешь на пенсию в 65 лет, а если отдавал частникам, которые с ними сбежали в Лондон, то пойдешь с 60 лет и государство тебе будет платить из денег, которые не будут платить до 65 лет остальным! Бред!
8 октября, 17:03
vv.kuzovkov
1540001
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