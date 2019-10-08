Замглавы АП назвал Югру одним из лидеров по реализации нацполитики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером среди российских регионов в области реализации государственной национальной политики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером РФ по реализации государственной национальной политики и площадкой для проведения важнейших крупных мероприятий", - сказал Магомедов во время пленарного заседания Всероссийского форума национального единства, который открылся во вторник в Ханты-Мансийске.

Он также поблагодарил главу региона Наталью Комарову и власти автономного округа в целом за "внимание к вопросам государственной национальной политики". Он подчеркнул, что форум проходит в столице Югры впервые, однако это не является случайностью. Так, в прошлом году в Ханты-Мансийске под руководством главы государства состоялось заседание совета по межнациональным отношениям, на котором были приняты важнейшие решения в этой области.

Позже, общаясь с журналистами, Магомедов отметил, что опросы населения показывают: почти 80% жителей России считают отношения между людьми разных национальностей положительными, доброжелательными и благополучными, тогда как, по его словам, еще пять лет назад таких жителей было 53%. В качестве положительного примера он привел Югру, население которой ставит вопрос межнациональных отношений на 10-15 места среди волнующих проблем. "Они не видят угрозы в этой сфере и оценивают ситуацию как благополучную", - добавил Магомедов.