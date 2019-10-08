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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Замглавы АП назвал Югру одним из лидеров по реализации нацполитики

14:41 08.10.2019 (обновлено: 14:42 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером среди российских регионов в области реализации государственной национальной политики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
"Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером РФ по реализации государственной национальной политики и площадкой для проведения важнейших крупных мероприятий", - сказал Магомедов во время пленарного заседания Всероссийского форума национального единства, который открылся во вторник в Ханты-Мансийске.
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Он также поблагодарил главу региона Наталью Комарову и власти автономного округа в целом за "внимание к вопросам государственной национальной политики". Он подчеркнул, что форум проходит в столице Югры впервые, однако это не является случайностью. Так, в прошлом году в Ханты-Мансийске под руководством главы государства состоялось заседание совета по межнациональным отношениям, на котором были приняты важнейшие решения в этой области.
Позже, общаясь с журналистами, Магомедов отметил, что опросы населения показывают: почти 80% жителей России считают отношения между людьми разных национальностей положительными, доброжелательными и благополучными, тогда как, по его словам, еще пять лет назад таких жителей было 53%. В качестве положительного примера он привел Югру, население которой ставит вопрос межнациональных отношений на 10-15 места среди волнующих проблем. "Они не видят угрозы в этой сфере и оценивают ситуацию как благополучную", - добавил Магомедов.
Всероссийский форум национального единства в Ханты-Мансийске завершится 10 октября. Ожидается, что его участниками станут свыше 600 человек из 41 региона РФ и ближнего зарубежья, в том числе эксперты федерального уровня.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМагомедсалам МагомедовНаталья КомароваЕдинствоРоссияХанты-МансийскОбщество
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