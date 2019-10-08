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РИА Новости

Новосибирск может лишиться производства Су-34, подтвердил Меняйло

14:41 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Вопрос о переносе производства самолета Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре зреет уже около года, но решение пока не принято, сообщил журналистам во вторник полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
О планах перенести производство самолета, которое сейчас развернуто только на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова, СМИ писали неоднократно. Последний раз – сегодня, об этом сообщила газета "Ведомости". В минувшем марте "Объединенная авиастроительная корпорация" публично опровергала соответствующие публикации.
"Есть два завода, которые, в принципе, выпускают одну и ту же продукцию: Комсомольск-на-Амуре - Су-35, наш - Су-34. С точки зрения экономики, в принципе, правильнее было бы выпускать Су-34 и Су-35 на одном заводе. В Комсомольске-на-Амуре авиационный завод – градообразующее предприятие, поэтому вопрос такой ставится. Пока еще решения окончательного нет, но вопрос такой ставится", - сказал Меняйло.
Чиновник признал, что вопрос действительно поднимается в связи со снижающимися объемами гособоронзаказа на Су-34 и необходимостью "считать государственную копейку". Однако, по его мнению, не стоит впадать в крайности.
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"Мы свои предложения подали о том, что если будет принято решение Су-34 перенести туда с точки зрения экономики и того, что в Комсомольске-на-Амуре это [авиазавод] единственное градообразующее предприятие, то рассмотреть вопрос, чтобы наш завод выпускал не только комплектующие, но и какую-то законченную авиационную технику, конечный продукт", - сказал полпред.
Меняйло отметил, что какой конкретно конечный продукт будет выпускать Новосибирский авиазавод, непринципиально, главное, чтобы "завод жил, выпускал самолеты, полоса использовалась, испытания проводились".
"Но пока окончательных решений не принято, хоть этот вопрос висит уже в течение года", - добавил полномочный представитель.
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Су-34НовосибирскЭкономика
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