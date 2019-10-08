Новосибирск может лишиться производства Су-34, подтвердил Меняйло

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Вопрос о переносе производства самолета Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре зреет уже около года, но решение пока не принято, сообщил журналистам во вторник полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

О планах перенести производство самолета, которое сейчас развернуто только на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова, СМИ писали неоднократно. Последний раз – сегодня, об этом сообщила газета "Ведомости". В минувшем марте "Объединенная авиастроительная корпорация" публично опровергала соответствующие публикации.

"Есть два завода, которые, в принципе, выпускают одну и ту же продукцию: Комсомольск-на-Амуре - Су-35, наш - Су-34. С точки зрения экономики, в принципе, правильнее было бы выпускать Су-34 и Су-35 на одном заводе. В Комсомольске-на-Амуре авиационный завод – градообразующее предприятие, поэтому вопрос такой ставится. Пока еще решения окончательного нет, но вопрос такой ставится", - сказал Меняйло.

Чиновник признал, что вопрос действительно поднимается в связи со снижающимися объемами гособоронзаказа на Су-34 и необходимостью "считать государственную копейку". Однако, по его мнению, не стоит впадать в крайности.

"Мы свои предложения подали о том, что если будет принято решение Су-34 перенести туда с точки зрения экономики и того, что в Комсомольске-на-Амуре это [авиазавод] единственное градообразующее предприятие, то рассмотреть вопрос, чтобы наш завод выпускал не только комплектующие, но и какую-то законченную авиационную технику, конечный продукт", - сказал полпред.

Меняйло отметил, что какой конкретно конечный продукт будет выпускать Новосибирский авиазавод, непринципиально, главное, чтобы "завод жил, выпускал самолеты, полоса использовалась, испытания проводились".