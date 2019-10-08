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РИА Новости

Стало известно, когда метеорный поток Дракониды достигнет своего пика

14:34 08.10.2019 (обновлено: 16:04 08.10.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфМосковский планетарий
Московский планетарий
© РИА Новости / Александр Вильф
Московский планетарий. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Во время метеорного потока Дракониды, который достигнет своего пика утром 9 октября, на небе можно будет увидеть до нескольких сотен метеоров в час, но такое случается крайне редко, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Действительно, непредсказуемость потока заключается в том, что в разные моменты активности количество вспышек может быть разное. Обычно у потока Дракониды наблюдается до 20 вспышек в час, но в 50-х, 80-х, и 90-х годах бывали случаи, когда несколько сотен. Обычно у метеорных потоков известно количество вспышек, которого они достигнут при пике. А здесь очень интересное явление – количество вспышек превысило обычное в разы", - сказала Рублева.
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Еще одна интересная особенность "звездопада", по её словам, заключается в том, что метеоры не одинаковы по цвету – среди них встречаются желтоватые и красноватые.
Те, кто хотят понаблюдать за метеорным потоком, должны запастись терпением, отметила Рублева. Не стоит рассчитывать на то, что метеоры начнут появляться сразу при взгляде на ночное небо. Первая "падающая звезда" может показаться через час после начала наблюдений, а может вообще появиться лишь под утро.
Тем, кто все-таки решит наблюдать за метеорами, директор планетария посоветовала отправиться подальше от любых крупных населенных пунктов, чтобы не было засветки неба. Чтобы лучше увидеть метеоры, стоит лечь на землю и смотреть в область, откуда появляются метеоры, то есть, в случае с Драконидами, между Большой и Малой Медведицей, добавила она.
Благоприятным для наблюдений фактором Рублева назвала то, что Луна сейчас находится в фазе новолуния и светит слабо.
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Космос - РИА НаукаМосковский планетарийРИА Наука
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