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РИА Новости

Неизвестный пытался ослепить пилота бельгийского F-16 лазером

14:32 08.10.2019
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© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. ArmyИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Неизвестный злоумышленник пытался ослепить лазером пилота истребителя F-16 ВВС Бельгии, выполнявшего тренировочный полет у нидерландской границы, пилот не пострадал, виновника инцидента пока не нашли.
О происшествии, которое было зафиксировано накануне вечером, сообщил Лимбургский полицейский оперативный центр. Согласно сообщению, ослепить лазером истребитель пытались в районе бельгийско-нидерландской границы.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
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"Это опасно и незаконно. К сожалению, подозреваемых пока не нашли. Если у вас есть какая-либо информация по этому инциденту, позвоните", - сообщила полиция.
По информации бельгийских СМИ, пилот смог благополучно приземлиться на авиабазе в Кляйне-Брогель.
В прошлом году суд бельгийского города Хасельт приговорил местного жителя к условному сроку и штрафу в 1,2 тысячи евро за попытку ослепить взлетевший с авиабазы самолет.
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БельгияНидерландыВ мире
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