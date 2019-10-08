Неизвестный пытался ослепить пилота бельгийского F-16 лазером

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Неизвестный злоумышленник пытался ослепить лазером пилота истребителя F-16 ВВС Бельгии, выполнявшего тренировочный полет у нидерландской границы, пилот не пострадал, виновника инцидента пока не нашли.

О происшествии, которое было зафиксировано накануне вечером, сообщил Лимбургский полицейский оперативный центр. Согласно сообщению, ослепить лазером истребитель пытались в районе бельгийско-нидерландской границы.

"Это опасно и незаконно. К сожалению, подозреваемых пока не нашли. Если у вас есть какая-либо информация по этому инциденту, позвоните", - сообщила полиция.

По информации бельгийских СМИ, пилот смог благополучно приземлиться на авиабазе в Кляйне-Брогель.