В Йошкар-Оле восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Восьмилетний мальчику умер во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы на глазах у одноклассников, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Республике Марий Эл.
"Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя. Все произошло в спортзале в одной из школ Йошкар-Олы", - рассказали в региональном СУ СК.
Следователи СК проводят проверку. На месте происшествия работает следственная группа.
"В ходе проверки будет назначена медэкспертиза. Будут опрошены родственники ребенка, будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии", - пояснили в пресс-службе ведомства.