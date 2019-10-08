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РИА Новости

Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях

14:26 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что РФ и НАТО следовало бы договориться о "правилах поведения" в Черном и Балтийском морях.
"Думаю, как минимум надо было бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске.
Он подчеркнул, что если с американской стороной есть договоренности о поведении в воздушном пространстве Сирии, то нет причин, которые могли бы помешать договориться и по поводу поведения в Балтике и Черном море.
"Мы видим, что сегодня разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, проводятся активные маневры недалеко от Калининграда. Это достаточно опасная ситуация", - сказал политик.
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НАТОАлексей ПушковРоссияБезопасностьВ мире
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