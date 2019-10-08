Биография Александра Калашникова

В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное политическое общевойсковое училище (НВВПОУ, ныне Новосибирское высшее военное командное училище), в 1988 году – Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году – Академию ФСБ России в Москве.