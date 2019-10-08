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РИА Новости

Биография Александра Калашникова

14:26 08.10.2019
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© Фото : официальный портал Республики КомиАлександр Калашников
Александр Калашников
© Фото : официальный портал Республики Коми
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске (Новосибирская область).
В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное политическое общевойсковое училище (НВВПОУ, ныне Новосибирское высшее военное командное училище), в 1988 году – Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году – Академию ФСБ России в Москве.
С 1987 года работал в органах государственной безопасности, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений Центрального Аппарата ФСБ России. По данным СМИ, Калашников около пяти лет работал в службе "М", занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ, затем был заместителем начальника Управления "М". Затем работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата на Лубянке.
С июня 2011 года по май 2017 года был начальником управления ФСБ России по республике Коми.
В мае 2017 года занял должность руководителя регионального управления ФСБ России по Красноярскому краю.
8 октября 2019 года был назначен директором ФСИН России.
Александр Калашников имеет звание генерала-лейтенанта (2018), награжден ведомственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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