Александр Калашников назначен директором ФСИН

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.
В органах госбезопасности он работал с 1987 года, начинал с должности оперуполномоченного, затем был замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ. С 2011 по 2017 год возглавлял управление ФСБ по Республике Коми.
На прошлой неделе Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко, который руководил службой с 2012 года.
Вчера, 14:26РИА НовостиБиография Александра Калашникова