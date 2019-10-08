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РИА Новости

Александр Калашников назначен директором ФСИН

13:36 08.10.2019 (обновлено: 14:43 08.10.2019)
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© Фото : пресс-служба УФСБ по Красноярскому краюАлександр Калашников
Александр Калашников
© Фото : пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.
В органах госбезопасности он работал с 1987 года, начинал с должности оперуполномоченного, затем был замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ. С 2011 по 2017 год возглавлял управление ФСБ по Республике Коми.
На прошлой неделе Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко, который руководил службой с 2012 года.
Александр Калашников
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Александр КалашниковФедеральная служба исполнения наказаний РФОбщество
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Это не он в Красноярском крае победил мафию, которая лес за бесценок вывозила в Китай?
8 октября, 14:29
Harry Ivanov
10121004
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