МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Об этом рассказал председатель комитета Александр Бортников, открывая заседание НАК в Пятигорске.
Помимо этого, спецслужбы ликвидировали в СКФО 30 ячеек террористов. Их участники готовились совершить теракты в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах, а также собирались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Бортников отметил, что предпринимаемые меры позволили существенно сократить число преступлений террористической направленности в СКФО. В 2017 году их было 15, в 2018 — шесть, с начала текущего года — два.