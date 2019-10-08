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РИА Новости

С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов

14:24 08.10.2019 (обновлено: 14:44 08.10.2019)
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© Фото : НАК РФКонтртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии
Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии
© Фото : НАК РФ
Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Об этом рассказал председатель комитета Александр Бортников, открывая заседание НАК в Пятигорске.
Помимо этого, спецслужбы ликвидировали в СКФО 30 ячеек террористов. Их участники готовились совершить теракты в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах, а также собирались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Бортников отметил, что предпринимаемые меры позволили существенно сократить число преступлений террористической направленности в СКФО. В 2017 году их было 15, в 2018 — шесть, с начала текущего года — два.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
13 августа, 11:39РИА Новости
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Северный КавказНациональный антитеррористический комитет РФФСБ РФАлександр БортниковБезопасностьПроисшествия
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