МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Об этом рассказал председатель комитета Александр Бортников, открывая заседание НАК в Пятигорске.

Помимо этого, спецслужбы ликвидировали в СКФО 30 ячеек террористов. Их участники готовились совершить теракты в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах, а также собирались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.