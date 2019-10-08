Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T14:23Z
https://ria.ru/20191008/1559542480.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1036x0_80_0_0_5e0f358086bff3b1918da00474fa3f92.jpg
РИА Новости

Арестованный в Испании экстремист готовил нападение на метро в Мадриде

14:23 08.10.2019
216
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Молодой человек, арестованный на прошлой неделе полицией Испании по подозрению в причастности к террористической деятельности, готовил нападение на министра юстиции Долорес Дельгадо, станции мадридского метро и другие объекты, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в следствии.
Ранее сообщалось, что 23-летний гражданин Испании, выходец из Марокко Абдельазиз А.А. был арестован в муниципалитете Парла (провинция Мадрид). Полиция заявила, что он отвечал в Испании за Muntasir Media - неофициальную платформу, которая занимается распространением различных материалов от имени террористов. Арестованный был автором всех видео с угрозами от имени ИГ* на испанском языке, которые появлялись в интернете с конца 2018 года.
При обыске в доме арестованного были обнаружены материалы, где перечислялись объекты возможных терактов, в частности, "в приоритетном порядке" были указаны станции мадридской подземки Конча-Эспина и Алонсо-Мартинес, рядом с которыми расположены стадион "Сантьяго Бернабеу" и Верховный суд Испании. Также подозреваемый экстремист хранил видеозаписи, фиксировавшие ряд маршрутов столичной сети пригородных поездов.
В блокнотах задержанного были записаны и подчеркнуты несколько адресов на центральных улицах Мадрида. Кроме того в его записях фигурировала глава минюста Долорес Дельгадо и топ-менеджер банковской группы Bankia, относительно которого Абдельазиз А.А. располагал дополнительными сведениями и, в частности, знал номер его автомобиля.
Полиция
2 октября, 20:37РИА Новости
В Воронежской области многодетную мать осудили за финансирование терроризма
Эксперты по борьбе с терроризмом заявили изданию, что в Испании впервые арестовали подозреваемого в исламистском экстремизме с подробным списком возможных жертв.
Также сразу после ареста сообщалось, что во время обысков в доме подозреваемого было найдено большое количество прекурсоров для изготовления взрывчатки TATP (трипероксид ацетона), известной как "мать сатаны". Были также изъяты инструкции и чертежи для изготовления взрывных устройств, часы, которые можно использовать как таймер, переделанные мобильные телефоны, бронежилет, списки людей и объектов инфраструктуры.
* Террористическая организация, запрещена в России
300000
Обсудить 0
МадридВ мире
Рекомендуем
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Неизвестный пытался ослепить пилота бельгийского F-16 лазером
РИА
Новости
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Турецкий фрегат Fatih, прибывший с группой кораблей НАТО в порт Одессы
НАТО не получала от России предложений о сотрудничестве в Персидском заливе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Лукашенко призвал провести саммит по укреплению международной безопасности
Лента
новостей
Города России. Калининград
Прокуратура выявила факт мошенничества при ремонте корабля Балтфлота
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Шри-Ланка. Автобус с беженцами
На Шри-Ланке около 30 детей пострадали при падении автобуса
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии полка "Азов" в Золотое
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях
Tiffany & Co
Tiffany удалила пост, на котором модель прикрывает правый глаз
Логотип телеканала RT
Два проекта RT признали лучшими по версии Best in Heritage
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Лента новостейМолния