Арестованный в Испании экстремист готовил нападение на метро в Мадриде

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Молодой человек, арестованный на прошлой неделе полицией Испании по подозрению в причастности к террористической деятельности, готовил нападение на министра юстиции Долорес Дельгадо, станции мадридского метро и другие объекты, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в следствии.

Ранее сообщалось, что 23-летний гражданин Испании, выходец из Марокко Абдельазиз А.А. был арестован в муниципалитете Парла (провинция Мадрид). Полиция заявила, что он отвечал в Испании за Muntasir Media - неофициальную платформу, которая занимается распространением различных материалов от имени террористов. Арестованный был автором всех видео с угрозами от имени ИГ* на испанском языке, которые появлялись в интернете с конца 2018 года.

При обыске в доме арестованного были обнаружены материалы, где перечислялись объекты возможных терактов, в частности, "в приоритетном порядке" были указаны станции мадридской подземки Конча-Эспина и Алонсо-Мартинес, рядом с которыми расположены стадион "Сантьяго Бернабеу" и Верховный суд Испании. Также подозреваемый экстремист хранил видеозаписи, фиксировавшие ряд маршрутов столичной сети пригородных поездов.

В блокнотах задержанного были записаны и подчеркнуты несколько адресов на центральных улицах Мадрида. Кроме того в его записях фигурировала глава минюста Долорес Дельгадо и топ-менеджер банковской группы Bankia, относительно которого Абдельазиз А.А. располагал дополнительными сведениями и, в частности, знал номер его автомобиля.

Эксперты по борьбе с терроризмом заявили изданию, что в Испании впервые арестовали подозреваемого в исламистском экстремизме с подробным списком возможных жертв.

Также сразу после ареста сообщалось, что во время обысков в доме подозреваемого было найдено большое количество прекурсоров для изготовления взрывчатки TATP (трипероксид ацетона), известной как "мать сатаны". Были также изъяты инструкции и чертежи для изготовления взрывных устройств, часы, которые можно использовать как таймер, переделанные мобильные телефоны, бронежилет, списки людей и объектов инфраструктуры.