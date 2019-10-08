Додон заявил миссии МВФ, что выступает против повышения налогов и тарифов

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился во вторник с миссией МВФ, находящейся в Кишиневе, и сообщил экспертам, что выступает против повышения налогов и тарифов и рассчитывает на уступки в этом вопросе.

Миссия МВФ прибыла в Кишинев 2 октября, чтобы оценить процесс бюджетного планирования на 2020 год и обсудить перспективы сотрудничества после завершения действующей программы в марте следующего года. В середине августа парламент Молдавии одобрил пакет налоговых мер, которые являются условием получения финансовой помощи от международных партнеров.

"Подтвердил нашу твердую позицию о недопущении повышения налогов и тарифов, поскольку такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из страны и не приносят ожидаемых положительных результатов. Мы полагаем, что принятые в этом направлении меры должны быть пересмотрены без ущерба для отношений с МВФ", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В частности, он имел в виду утвержденную ранее правительством отмену льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги гостиничного бизнеса и общественного питания). Президент полагает, что изменение налоговой ставки может негативно отразиться на туристической отрасли.

Додон подтвердил готовность продолжать сотрудничество с МВФ по истечении срока нынешней программы при выполнении определенных условий, "направленных на надежное экономическое развитие, повышение уровня социальной защиты населения и подлинное укрепление системы публичных финансов".

"Молдавии нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров,.. однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны", - подчеркнул Додон, проинформировав членов миссии МВФ о намерении в ближайшее время запустить пакет мер, направленных на содействие экономическому росту страны.