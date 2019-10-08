SGCC: Китай сохранит импорт электроэнергии из России на нынешнем уровне

Во время проведения международного форума "Российская энергетическая неделя" главный представитель филиала Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) в России Оу Сяомин отметил, что в будущем объем импорта электроэнергии из России в Китай сохранится на нынешнем уровне.

Оу Сяомин отметил, что в настоящее время Китай ежегодно импортирует из России 3,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии, суммарная мощность энергоблоков стабильно увеличивается на 100 миллионов кВт в год. Одновременно, по мере регулирования производственной структуры и ухода с рынка индустрий с высоким энергопотреблением, спрос на электроэнергию сохраняет стабильные показатели. В связи с этим, в будущем импорт электроэнергии в Китай сохранится на нынешнем уровне, не будет сильных колебаний.

Оу Сяомин также указал, что китайско-российское сотрудничество в области ядерной энергетики непрерывно углубляется и развивается. Стороны имеют широкое пространство для сотрудничества в этой сфере. Российская сторона обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве ядерных энергоблоков. В настоящее время активно реализуются проекты совместного строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдабао". По мнению главного представителя корпорации, опираясь на новейшие технические разработки двух стран, Китай и Россия смогут сотрудничать в освоении ресурсов ветряной энергетики Арктики, чтобы в значительной степени содействовать развитию экологически чистых источников энергии, а также заменить ими ископаемые энергоносители. Это имеет важное значение для оптимизации глобальной энергетической структуры.