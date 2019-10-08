Лукашенко призвал провести саммит по укреплению международной безопасности

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо в ближайшие годы провести международный саммит в рамках нового Хельсинкского процесса.

"Все более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса "Хельсинки" - под эгидой ОБСЕ, а возможно, и под эгидой ООН. Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности и в Евро-Атлантике, и в более широком масштабе", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

По его словам, "сегодня невозможно решать эти вопросы без такого тяжеловеса, как Китайская Народная Республика". "Важно учитывать также мнение и других стран, чье влияние в мире сегодня растет", - отметил он. "Мы готовы продвигать идею "Хельсинки-2", диалог Европейского союза и Евразийского экономического союза, ОДКБ и НАТО, сопряжение с китайским проектом "Один пояс, один путь", с ШОС, АСЕАН, создание "пояса цифрового добрососедства". Будем поддерживать все конструктивные идеи, направленные на преодоление разделительных линий, сохранение мира", - заверил Лукашенко.

Он также отметил, что "у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием". "Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед. В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям "Хельсинки" и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы", - сказал Лукашенко. По его словам, "срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы".

Президент добавил, что Белоруссия во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности, страна и дальше будет продолжать такой курс. "За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации договора о коллективной безопасности. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами-членами НАТО. Мы готовы наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их", - заявил Лукашенко.