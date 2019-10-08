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РИА Новости

Онищенко призвал любителей крафтового пива не паниковать

14:11 08.10.2019 (обновлено: 15:11 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя сообщения о возможном исчезновении крафтового пива из российских магазинов с 2021 года, призвал не нагнетать ситуацию и напомнил о проблемах индустрии.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности - пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет. При этом в Союзе российских пивоваров заявили, что вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ.
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"В том техническом регламенте, который есть, не написано, что не должно быть такого вида продукта. Я бы, конечно, рад был, чтобы все алкогольные напитки исчезли, но, к сожалению, даже я с пониманием отношусь к тем реалиям, которые есть. Так что все будет нормально", - заявил Онищенко РИА Новости.
Также депутат отметил, что не следует сеять панику, давая "абсолютно ненужные медийные поводы", а следует "защищать интересы нашей страны". "Бурное развитие пивоваренной промышленности у нас стоит на глиняных ногах... В такой огромной стране, как Россия, ни солода нет, ни хмеля нет, который является основой любого пивоваренного производства. Вот куда мы смотрим? А теперь на кого мы жалуемся? Поэтому давайте не будем панику сеять, а будем вовремя отстаивать интересы, а когда уже проспали - не надо кричать "держите вора", - подчеркнул Онищенко.
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Здоровье - ОбществоГосдума РФЕвразийская экономическая комиссияГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
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