Онищенко призвал любителей крафтового пива не паниковать

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности - пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет. При этом в Союзе российских пивоваров заявили, что вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ.

"В том техническом регламенте, который есть, не написано, что не должно быть такого вида продукта. Я бы, конечно, рад был, чтобы все алкогольные напитки исчезли, но, к сожалению, даже я с пониманием отношусь к тем реалиям, которые есть. Так что все будет нормально", - заявил Онищенко РИА Новости.

Также депутат отметил, что не следует сеять панику, давая "абсолютно ненужные медийные поводы", а следует "защищать интересы нашей страны". "Бурное развитие пивоваренной промышленности у нас стоит на глиняных ногах... В такой огромной стране, как Россия, ни солода нет, ни хмеля нет, который является основой любого пивоваренного производства. Вот куда мы смотрим? А теперь на кого мы жалуемся? Поэтому давайте не будем панику сеять, а будем вовремя отстаивать интересы, а когда уже проспали - не надо кричать "держите вора", - подчеркнул Онищенко.