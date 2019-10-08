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РИА Новости

Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

14:11 08.10.2019
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
"Планируются встречи (с российской стороной - ред.), в том числе и на этой неделе", - сказал Каранкевич журналистам на полях Белорусского энергетического экологического форума.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
Каранкевич в конце августа говорил, что активная фаза переговоров о цене газа начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев называл эти переговоры абсолютно техническими и выражал уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
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Министерство энергетики БелоруссииДмитрий МезенцевБелоруссияРоссияЭкономика
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