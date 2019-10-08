Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Планируются встречи (с российской стороной - ред.), в том числе и на этой неделе", - сказал Каранкевич журналистам на полях Белорусского энергетического экологического форума.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.