Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

"Это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и в то же время создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее. Конечно, нужно учесть и специфику отдельных отраслей, и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов".

Дмитрий Медведев