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РИА Новости

Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

14:08 08.10.2019 (обновлено: 16:42 08.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПеред началом совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
Перед началом совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Перед началом совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
ГОРКИ, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
На совещании с вице-премьерами глава кабмина напомнил, что говорил об этом документе 12 сентября на Московском финансовом форуме, и отметил, что обсуждение законопроекта "затянулось".
"Это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и в то же время создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее. Конечно, нужно учесть и специфику отдельных отраслей, и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что пора "выходить на окончательное решение". Он подчеркнул, что этот законопроект нужен предпринимателям.

Суть законопроекта

В сентябре премьер указывал, что в законе предполагается прописать особые условия для бизнесменов, запустивших к определенному сроку крупные инвестиционные проекты.
По мнению участников дискуссии, инвестор и государство должны в специальном соглашении фиксировать срок, в течение которого условия ведения бизнеса не будут меняться при выполнении предпринимателем своих обязательств.
"По оптимистическим расчетам, он (законопроект. — Прим. ред.) позволит саккумулировать инвестиции от 20 триллионов рублей", — добавил тогда Медведев.
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