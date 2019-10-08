Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

ГОРКИ, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
На совещании с вице-премьерами глава кабмина напомнил, что говорил об этом документе 12 сентября на Московском финансовом форуме, и отметил, что обсуждение законопроекта "затянулось".
"Это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и в то же время создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее. Конечно, нужно учесть и специфику отдельных отраслей, и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов".
Медведев заявил, что пора "выходить на окончательное решение". Он подчеркнул, что этот законопроект нужен предпринимателям.
Суть законопроекта
В сентябре премьер указывал, что в законе предполагается прописать особые условия для бизнесменов, запустивших к определенному сроку крупные инвестиционные проекты.
По мнению участников дискуссии, инвестор и государство должны в специальном соглашении фиксировать срок, в течение которого условия ведения бизнеса не будут меняться при выполнении предпринимателем своих обязательств.
"По оптимистическим расчетам, он (законопроект. — Прим. ред.) позволит саккумулировать инвестиции от 20 триллионов рублей", — добавил тогда Медведев.
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