Медведев надеется, что проект о защите инвестиций скоро внесут в Госдуму

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что работа над законопроектом о защите инвестиций будет завершена в ближайшее время и его внесут в Госдуму.

"Мы с большим трудом, но практически завершаем работу над законопроектом о защите и поощрении капитальных вложений. Обсуждали с представителями деловых кругов. Рассчитываю на то, что документ в ближайшее время будет готов и согласован. И мы его внесем в Государственную думу. По оптимистическим расчетам он позволит саккумулировать инвестиции от 20 триллионов рублей", - сказал Медведев в ходе Московского финансового форума.

Он отметил, что в этом законе предполагаются особые условия для тех, кто запустит к определенному сроку крупные инвестиционные проекты. В этом случае они могут рассчитывать на отдельные условия. Большинство участников дискуссии склоняются к тому, чтобы инвестор мог заключить с государством специальное инвестиционное соглашение и при выполнении своих обязательств получить гарантии неизменности ведения бизнеса на тот период, который там определен - то есть более длительный период.