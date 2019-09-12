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РИА Новости

Медведев надеется, что проект о защите инвестиций скоро внесут в Госдуму

16:27 12.09.2019 (обновлено: 16:43 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что работа над законопроектом о защите инвестиций будет завершена в ближайшее время и его внесут в Госдуму.
"Мы с большим трудом, но практически завершаем работу над законопроектом о защите и поощрении капитальных вложений. Обсуждали с представителями деловых кругов. Рассчитываю на то, что документ в ближайшее время будет готов и согласован. И мы его внесем в Государственную думу. По оптимистическим расчетам он позволит саккумулировать инвестиции от 20 триллионов рублей", - сказал Медведев в ходе Московского финансового форума.
Он отметил, что в этом законе предполагаются особые условия для тех, кто запустит к определенному сроку крупные инвестиционные проекты. В этом случае они могут рассчитывать на отдельные условия. Большинство участников дискуссии склоняются к тому, чтобы инвестор мог заключить с государством специальное инвестиционное соглашение и при выполнении своих обязательств получить гарантии неизменности ведения бизнеса на тот период, который там определен - то есть более длительный период.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
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"Предлагается определение законодательных гарантий стабильности ведения бизнеса, и введение в действие любых законов, которые влекут дополнительные издержки, запреты на предпринимательскую деятельность или усиление ответственности только по прошествии определенного периода, должно быть отложено. Этот срок должен помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям. Это общее правило, которое там должно быть. Второе - это даже если государство чего-то не сделало или законодательство пересмотрело, то в этом случае при наличии соглашения интересы инвестора защищены лучше. В документе должно быть предусмотрено и возмещение затрат на инфраструктуру инвестора за счет поступающих от реализации налогов", - добавил Медведев.
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Московский финансовый форум-2019Дмитрий МедведевГосдума РФРоссияЭкономика
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