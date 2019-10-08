Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британская актриса Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" всех сильно удивит, . Британская актриса Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" всех сильно удивит, сообщает Independent.

назвала сценарий этой картины "фантастическим" и пояснила, что в нем есть связь со "Скайфоллом" и "Спектром". При это актриса отметила, что в фильме "даже ее ждали большие сюрпризы". В интервью изданию GQ онасценарий этой картины "фантастическим" и пояснила, что в нем есть связь со "Скайфоллом" и "Спектром". При это актриса отметила, что в фильме "даже ее ждали большие сюрпризы".

"Я думаю, мы и правда шокируем всех этой лентой", - отметила Харрис.

Дэниел Крейг в пятый и последний раз сыграет в ней легендарного агента.

Уже известно, что в ленте приняли участие Ральф Файнс (персонаж М), Джеффри Райт (агент ЦРУ Феликс Лейтер в "Кванте милосердия") и Наоми Харрис (Ева Манипенни в фильме "007: Координаты "Скайфолл").