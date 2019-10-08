Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британская актриса Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" всех сильно удивит, сообщает Independent.
В интервью изданию GQ она назвала сценарий этой картины "фантастическим" и пояснила, что в нем есть связь со "Скайфоллом" и "Спектром". При это актриса отметила, что в фильме "даже ее ждали большие сюрпризы".
"Я думаю, мы и правда шокируем всех этой лентой", - отметила Харрис.
Дэниел Крейг в пятый и последний раз сыграет в ней легендарного агента.
Уже известно, что в ленте приняли участие Ральф Файнс (персонаж М), Джеффри Райт (агент ЦРУ Феликс Лейтер в "Кванте милосердия") и Наоми Харрис (Ева Манипенни в фильме "007: Координаты "Скайфолл").
Сценарий фильма "Не время умирать", премьера которого в России состоится девятого апреля 2020 года, переработала создатель сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж, после того, как Дэнни Бойл вышел из проекта. Продюсерам очень понравился результат, и они пытаются уговорить ее продолжить сотрудничество в следующей серии бондианы.