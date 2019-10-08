Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:06Z
https://ria.ru/20191008/1559541449.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/77512/72/775127274_0:64:3000:1752_1036x0_80_0_0_b234a4b328c85f9f057563c62f06db40.jpg
РИА Новости
Культура

Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"

15:06 08.10.2019
133
© Sony PicturesКадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл"
Кадр из фильма 007: Координаты Скайфолл
© Sony Pictures
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британская актриса Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" всех сильно удивит, сообщает Independent.
В интервью изданию GQ она назвала сценарий этой картины "фантастическим" и пояснила, что в нем есть связь со "Скайфоллом" и "Спектром". При это актриса отметила, что в фильме "даже ее ждали большие сюрпризы".
"Я думаю, мы и правда шокируем всех этой лентой", - отметила Харрис.
Дэниел Крейг в пятый и последний раз сыграет в ней легендарного агента.
Уже известно, что в ленте приняли участие Ральф Файнс (персонаж М), Джеффри Райт (агент ЦРУ Феликс Лейтер в "Кванте милосердия") и Наоми Харрис (Ева Манипенни в фильме "007: Координаты "Скайфолл").
Сценарий фильма "Не время умирать", премьера которого в России состоится девятого апреля 2020 года, переработала создатель сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж, после того, как Дэнни Бойл вышел из проекта. Продюсерам очень понравился результат, и они пытаются уговорить ее продолжить сотрудничество в следующей серии бондианы.
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
6 октября, 13:51Культура
В Сети опубликовали первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыДэнни БойлДжеймс БондДэниел Крейг
Рекомендуем
Кадр из фильма Маяк
Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"
РИА
Новости
Певица Рианна
Рианна написала автобиографию, дополнив ее тысячей фотографий
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
В Сети опубликовали первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино
Лента
новостей
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3
Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна отложила шоу в Нью-Йорке из-за травмы колена
Кадр из фильма Мстители. Финал
Создатели "Мстителей" объяснили, какой фильм они ждут от Marvel
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе
Американская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
Дженнифер Энистон призналась, что наслаждается одиночеством
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Группа Metallica запустила загадочный обратный отсчет
Лувр в Париже
Во Франции открыли центр, призванный защитить экспонаты Лувра от наводнений
Кадр из фильма Джокер
Феникс удивил фанатов своим появлением на показах "Джокера" в Лос-Анджелесе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния