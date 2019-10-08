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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Степашин вручил президенту Кипра орден "Вифлеемская Звезда"

14:09 08.10.2019 (обновлено: 14:24 08.10.2019)
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© Фото : Императорское Православное Палестинское ОбществоСергей Степашин вручил Президенту Республики Кипр высшую награду ИППО – орден "Вифлеемская звезда", а также медаль и почётный Диплом паломника "Россия – Кипр – Святая Земля"
Сергей Степашин вручил Президенту Республики Кипр высшую награду ИППО – орден Вифлеемская звезда, а также медаль и почётный Диплом паломника Россия – Кипр – Святая Земля
© Фото : Императорское Православное Палестинское Общество
Сергей Степашин вручил Президенту Республики Кипр высшую награду ИППО – орден "Вифлеемская звезда", а также медаль и почётный Диплом паломника "Россия – Кипр – Святая Земля"
АФИНЫ, 8 окт – РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис награжден орденом "Вифлеемская Звезда" – высшей наградой Императорского православного палестинского общества (ИППО), сообщает кипрский правительственный портал.
Анастасиадис в понедельник принял в президентском дворце бывшего премьер-министра России, председателя ИППО Сергея Степашина, которого сопровождал митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Кипрская православная церковь).
"В ходе встречи Степашин наградил президента Республики "Вифлеемской Звездой", - говорится в сообщении.
Степашин находится на Кипре в сопровождении группы из 40 паломников в связи с возобновлением паломнических туров Россия-Кипр-Иерусалим. Во время церемонии Степашин поблагодарил Анастасиадиса за поддержку программы Императорского православного палестинского общества.
© Императорское православное палестинское обществоОрден "Вифлеемская звезда" - Императорское православное палестинское общество
Орден Вифлеемская звезда - Императорское православное палестинское общество
© Императорское православное палестинское общество
Орден "Вифлеемская звезда" - Императорское православное палестинское общество
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоНикос АнастасиадисСергей СтепашинРоссияАфинырелигияВ мире
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