Степашин вручил президенту Кипра орден "Вифлеемская Звезда"

Анастасиадис в понедельник принял в президентском дворце бывшего премьер-министра России, председателя ИППО Сергея Степашина, которого сопровождал митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Кипрская православная церковь).

Степашин находится на Кипре в сопровождении группы из 40 паломников в связи с возобновлением паломнических туров Россия-Кипр-Иерусалим. Во время церемонии Степашин поблагодарил Анастасиадиса за поддержку программы Императорского православного палестинского общества.