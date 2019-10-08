Лошак предложила включить направление культуры в конкурс "Лидеры России"

"Вне зоны культуры невозможен ни один лидер, поэтому мне кажется так важным помечтать о том, чтобы в будущем году у нас была ещё одна компетенция, о которой мы мечтаем так давно и которую готовы сформировать в группе моих коллег", - сказала она на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".