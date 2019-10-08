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РИА Новости
Культура

Лошак предложила включить направление культуры в конкурс "Лидеры России"

14:05 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Член наблюдательного совета конкурса, директор Пушкинского музея Марина Лошак предложила включить в конкурс "Лидеры России" компетенцию по культуре, вне культуры невозможен ни один лидер.
"Вне зоны культуры невозможен ни один лидер, поэтому мне кажется так важным помечтать о том, чтобы в будущем году у нас была ещё одна компетенция, о которой мы мечтаем так давно и которую готовы сформировать в группе моих коллег", - сказала она на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".
Лошак также предложила возглавить группу советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому.
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