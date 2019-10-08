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РИА Новости

Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии полка "Азов" в Золотое

14:02 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкОтправка курсантов полка "Азов" в зону конфликта на юго-востоке Украины.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Бойцы полка "Азов" прибыли в населенный пункт Золотое в Донбассе, вблизи которого Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит подготовительные мероприятия для осуществления разведения сил и средств 9 октября, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
"Националистические организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране, представив разведение сил и средств как поражение в войне в Донбассе. С целью саботирования отвода вооружений в район населенного пункта Золотое прибыл полк "Азов", представители которого заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск", - заявил Филипоненко.
По его мнению, прибывшие 7 октября в населенный пункт Золотое министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак не смогли повлиять на бойцов "Азова".
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"Руководству ВС Украины пришлось заявить, что "азовцы" останутся в Золотом, где будут выполнять волонтерские функции, не уточнив при этом, какие… Подобные действия националистов всецело направлены на саботирование разведения войск и срыв мирных инициатив действующего правительства Украины", - подчеркнул офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
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