Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии полка "Азов" в Золотое

ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Бойцы полка "Азов" прибыли в населенный пункт Золотое в Донбассе, вблизи которого Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит подготовительные мероприятия для осуществления разведения сил и средств 9 октября, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.

"Националистические организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране, представив разведение сил и средств как поражение в войне в Донбассе. С целью саботирования отвода вооружений в район населенного пункта Золотое прибыл полк "Азов", представители которого заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск", - заявил Филипоненко.

По его мнению, прибывшие 7 октября в населенный пункт Золотое министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак не смогли повлиять на бойцов "Азова".