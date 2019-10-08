Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

В комментарии телеканалу " Звезда" он рассказал, что такое решение специалистов обозначает либо перерыв в лечении, либо то, что оказываемая медицинская помощь не дает эффекта. Во втором случае пациента отправляют домой на паллиативную терапию.

Долгополов отметил, что если глиобластома, о которой сообщали СМИ, является верным диагнозом, а хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы могут быть неутешительными.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.