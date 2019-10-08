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РИА Новости

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

13:56 08.10.2019 (обновлено: 14:45 08.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что такое решение специалистов обозначает либо перерыв в лечении, либо то, что оказываемая медицинская помощь не дает эффекта. Во втором случае пациента отправляют домой на паллиативную терапию.
Долгополов отметил, что если глиобластома, о которой сообщали СМИ, является верным диагнозом, а хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы могут быть неутешительными.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.
Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Анастасия ЗаворотнюкОбщество
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Хайпанула и будь. После придёт на ток шоу полностью здоровой.
8 октября, 13:58
Russian robot
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8 октября, 15:19
ЮПЮлия Панкратова
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