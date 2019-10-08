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РИА Новости

Нобелевский лауреат призвал молодых ученых вдохновляться любовью к науке

13:51 08.10.2019 (обновлено: 13:58 08.10.2019)
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© REUTERS / Princeton UniversityУченый Джеймс Пиблз на лекции в Принстонском университете штат Нью-Джерси, США
Ученый Джеймс Пиблз на лекции в Принстонском университете штат Нью-Джерси, США
© REUTERS / Princeton University
Ученый Джеймс Пиблз на лекции в Принстонском университете штат Нью-Джерси, США. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 8 окт - РИА Новости. Нобелевский лауреат по физике 2019 года Джеймс Пиблз посоветовал молодым ученым в своей работе вдохновляться любовью к науке и не думать о наградах.
"Вы должны всегда руководствоваться любовью к науке, не думая о призах. Конечно, они замечательные, их очень приятно получать. Но вы должны заниматься наукой, потому что она очаровывает вас. Это то, что я всегда делал", - поделился Пиблз в ходе телефонного интервью после объявления о присуждении ему премии.
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Пиблз получил награду за "теоретические открытия в физической космологии" вместе с двумя другими исследователями Дидье Келозом и Мишелем Майром, которые получили премию "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды".
Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
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