Нобелевский лауреат призвал молодых ученых вдохновляться любовью к науке

СТОКГОЛЬМ, 8 окт - РИА Новости. Нобелевский лауреат по физике 2019 года Джеймс Пиблз посоветовал молодым ученым в своей работе вдохновляться любовью к науке и не думать о наградах.

"Вы должны всегда руководствоваться любовью к науке, не думая о призах. Конечно, они замечательные, их очень приятно получать. Но вы должны заниматься наукой, потому что она очаровывает вас. Это то, что я всегда делал", - поделился Пиблз в ходе телефонного интервью после объявления о присуждении ему премии.

Пиблз получил награду за "теоретические открытия в физической космологии" вместе с двумя другими исследователями Дидье Келозом и Мишелем Майром, которые получили премию "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды".

Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).