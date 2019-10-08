Путин отметил важность межкультурного взаимодействия в России

"В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия – наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям", - приводятся в телеграмме слова Путина.

Он также отметил символичным, что форум проводится в столице Югры. Путин подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно- энергетического комплекса. Для освоения перспективных месторождений нефти и газа, строительства новых городов и посёлков сюда приехали тысячи людей из многих регионов РФ. "И сегодня древняя Югра – это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей", - сказал президент РФ.