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РИА Новости

Путин отметил важность межкультурного взаимодействия в России

13:50 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского форума национального единства отметил, что представители разных народов на протяжении столетий живут в России в мире и согласии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия – наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям", - приводятся в телеграмме слова Путина.
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Он также отметил символичным, что форум проводится в столице Югры. Путин подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно- энергетического комплекса. Для освоения перспективных месторождений нефти и газа, строительства новых городов и посёлков сюда приехали тысячи людей из многих регионов РФ. "И сегодня древняя Югра – это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей", - сказал президент РФ.
Путин также выразил уверенность, что форум, включающий конференции и круглые столы, тематические встречи, выставки и дискуссионные площадки, пройдёт успешно, а его решения обязательно будут востребованы в реализации государственной национальной политики. -0-
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