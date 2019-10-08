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РИА Новости

Мэрия Барнаула выяснит, по чьей вине на кладбище не закопали могилы

13:48 08.10.2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
Вид Барнаула. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Мэрия Барнаула заявила, что на кладбище в поселке Власиха в настоящее время все могилы закопаны, а виновные в случившемся будут наказаны.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что на кладбище несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. Следствие намерено проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности.
"По факту публикации информации об обнаружении на территории Власихинского сельского кладбища незакопанных могил умерших проведена выездная проверка. Сейчас все могилы закопаны. Сейчас проводится служебная проверка, по ее результатам виновные в ситуации будут привлечены к ответственности, в каком формате - будет понятно после проверки", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Барнаула.
По словам собеседника агентства, установлено, что со 2 по 7 октября катафальный транспорт доставил на кладбище девять тел умерших. Могилы были подготовлены, но из-за поломки трактора их закопали вручную - толщина слоя земли над гробом не превышала 50 сантиметров.
По словам председателя комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых, администрация кладбища не информировала о проблемах, возникших с захоронениями из-за поломки техники.
"Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета выехали на место, одновременно МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" направила трактор на сельское кладбище. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащее состояние, в течение часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные", - сказала Фоминых на совещании в горадминистрации.
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