Госдума поддержала правительственный проект о взаимозаменяемых лекарствах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается порядок определения взаимозаменяемости лекарств.

"Законопроектом предусмотрено право Правительства Российской Федерации устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

"Что дает этот закон простым людям? Он определяет в государственных закупках, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом. Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности, потому что часто по непатентованному названию это одно и то же, если это одна дозировка, одно действующее вещество и одинаковый способ введения", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Как пояснил зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль, российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств – так называемых дженериков.

"По некоторым действующим веществам (например, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, диклофенак натрия, ципрофлоксацина гидрохлорид и так далее) еще несколько лет назад было зарегистрировано несколько сотен препаратов разных производителей – с разными лекарственными формами и дозировками. Конкуренция – это нормально. Но возникает вопрос о применении этих препаратов. Несмотря на определенную схожесть, с терапевтической точки зрения они отличаются и выписывать их следует с большой осторожностью. Для этого у врачей и фармацевтов должны быть единые четкие инструкции, которых по многим группам лекарств сейчас попросту нет. Кроме того, многие лекарственные препараты входят в различные программы с государственным финансированием, поэтому вопрос точности понятийного аппарата здесь первостепенный", - сказал Огуль журналистам.