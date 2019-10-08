Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T13:57Z
https://ria.ru/20191008/1559540469.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155219/96/1552199687_0:273:3072:2001_1036x0_80_0_0_0b921c09fb63412cd0ea89f22084e90c.jpg
РИА Новости

Госдума поддержала правительственный проект о взаимозаменяемых лекарствах

13:47 08.10.2019 (обновлено: 13:57 08.10.2019)
420
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗагрузка гранул в конвейерную линию на фармацевтическом предприятии
Загрузка гранул в конвейерную линию на фармацевтическом предприятии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается порядок определения взаимозаменяемости лекарств.
"Законопроектом предусмотрено право Правительства Российской Федерации устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
"Что дает этот закон простым людям? Он определяет в государственных закупках, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом. Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности, потому что часто по непатентованному названию это одно и то же, если это одна дозировка, одно действующее вещество и одинаковый способ введения", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
Здание Государственной Думы РФ
2 октября, 13:36РИА Новости
В Госдуму внесли проект о компенсации расходов россиян на лекарства
Как пояснил зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль, российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств – так называемых дженериков.
"По некоторым действующим веществам (например, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, диклофенак натрия, ципрофлоксацина гидрохлорид и так далее) еще несколько лет назад было зарегистрировано несколько сотен препаратов разных производителей – с разными лекарственными формами и дозировками. Конкуренция – это нормально. Но возникает вопрос о применении этих препаратов. Несмотря на определенную схожесть, с терапевтической точки зрения они отличаются и выписывать их следует с большой осторожностью. Для этого у врачей и фармацевтов должны быть единые четкие инструкции, которых по многим группам лекарств сейчас попросту нет. Кроме того, многие лекарственные препараты входят в различные программы с государственным финансированием, поэтому вопрос точности понятийного аппарата здесь первостепенный", - сказал Огуль журналистам.
По его словам, реестр взаимозаменяемых лекарств будет регулярно обновляться и размещаться в интернете, а федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в случае принятия поправок получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).
Таблетки
30 сентября, 11:26РИА Новости
Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы
501001
Обсудить 1
Александр ПетровПравительство РоссииГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Прохожие на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказала, что представляет опасность для здоровья москвичей
РИА
Новости
Врачи
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
Раковые клетки
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
Лента
новостей
Прививка
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Госдума приняла законопроект о снижении возраста негосударственной пенсии
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность межкультурного взаимодействия в России
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Медсестра в прививочном кабинете
Большинство россиян убеждены в пользе прививок, показал опрос
Врач
В России испытали медкомплекс по реабилитации печени отдельно от организма
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
Лента новостейМолния