В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вступление в силу техрегламента ЕАЭС не помешает развитию в России крафтового пивоварения: если такие напитки не попадут в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.

Техрегламент о безопасности алкогольной продукции вступит в силу в 2021 году. Он вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в том числе пива. "Крафтового пива" в документе нет, но его нет и в законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя, который устанавливает определения для различных видов спиртного.

В Союзе пивоваров отметили, что техрегламент допускает соотношение солода и несоложеных материалов при производстве пива в пропорции 50х50, а сахаросодержащие материалы должны составлять не более пяти процентов от массы солода, зерна и зернопродуктов.

Закон о госрегулировании оборота алкоголя допускает использование несоложеного сырья в объеме не более 20 процентов от массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать двух процентов. "Крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", — считают в союзе.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев также отметил, что сейчас крафтовое пиво встраивается в существующие термины и определения закона о регулировании оборота алкоголя и принятие техрегламента этого положения не изменит.