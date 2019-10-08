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РИА Новости

В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива

13:42 08.10.2019 (обновлено: 15:23 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
Бутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вступление в силу техрегламента ЕАЭС не помешает развитию в России крафтового пивоварения: если такие напитки не попадут в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
Техрегламент о безопасности алкогольной продукции вступит в силу в 2021 году. Он вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в том числе пива. "Крафтового пива" в документе нет, но его нет и в законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя, который устанавливает определения для различных видов спиртного.
В Союзе пивоваров отметили, что техрегламент допускает соотношение солода и несоложеных материалов при производстве пива в пропорции 50х50, а сахаросодержащие материалы должны составлять не более пяти процентов от массы солода, зерна и зернопродуктов.
Закон о госрегулировании оборота алкоголя допускает использование несоложеного сырья в объеме не более 20 процентов от массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать двух процентов. "Крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", — считают в союзе.
Крафтовое пиво
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Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев также отметил, что сейчас крафтовое пиво встраивается в существующие термины и определения закона о регулировании оборота алкоголя и принятие техрегламента этого положения не изменит.
"Если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", он сможет быть отнесен к другой категории — "пиво специальное", "пивные напитки", — пояснил Дурдыев. По его словам, в ближайшее время будет проведена работа по внесению изменений в федеральный закон, чтоб привести его в соответствие с требованиями техрегламента. Кроме того, планируется разработать и принять соответствующие изменения в ГОСТы.
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Союз российских пивоваровРоссияОбщество
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