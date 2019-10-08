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РИА Новости

ВТБ прекратил открывать вклады в евро

13:38 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве
Центральный офис ВТБ в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВТБ решил больше не открывать вклады в евро, клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте, сообщил второй по размеру активов российский банк.
"Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте", - говорится в сообщении.
При этом по уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.
Уточняется, что сохраняется возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительных счетах в евро. Комиссию за их обслуживание банк в настоящее время не взимает.
В ВТБ также подчеркнули, что депозитов в других валютах изменения не коснутся.
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