Tiffany удалила пост, на котором модель прикрывает правый глаз

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ювелирная компания Tiffany & Co. удалила пост в Ювелирная компания Tiffany & Co. удалила пост в Twitter , на котором модель прикрывает правый глаз, после того как пользователи с материка обвинили бренд в поддержке гонконгских протестов, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Девушка-волонтер первой медицинской помощи, которой выстрелили в глаз, стала одним из символов протестов в Гонконге. Многие демонстранты в знак солидарности с ней прикрывают один глаз.

На фото, которое компания выложила в понедельник, китайская модель Сунь ФэйФэй прикрывает правый глаз рукой. Возмущенные покупатели с материка посчитали, что это отсылка к протестам в Гонконге.

"Я был вашим преданным фанатом, но я в первую и главную очередь китаец", - цитирует телерадиокомпания слова одного из пользователей.

Но представитель Tiffany заявил, что фотографию сделали еще в мае, до того, как разразились протесты, и она "никаким образом не была задумана как политическое заявление какого-либо рода".

"Мы сожалеем, что ее можно было так понять, и, в свою очередь, убрали картинку из наших каналов в социальных сетях и прекратим ее использование немедленно", - приводит RTHK заявление компании.

Ранее американский бренд скейтерской обуви Vans снял с участия в конкурсе Custom Culture кеды с изображением демонстрантов с желтыми зонтиками и масками, которые носят протестующие в Гонконге. После этого гонконгцы стали выкладывать в социальных сетях фотографии, на которых они выкидывают, поджигают и смывают обувь Vans в унитаз.