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РИА Новости

Tiffany удалила пост, на котором модель прикрывает правый глаз

13:37 08.10.2019
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© FlickrTiffany & Co
Tiffany & Co
© Flickr
Tiffany & Co. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ювелирная компания Tiffany & Co. удалила пост в Twitter, на котором модель прикрывает правый глаз, после того как пользователи с материка обвинили бренд в поддержке гонконгских протестов, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Девушка-волонтер первой медицинской помощи, которой выстрелили в глаз, стала одним из символов протестов в Гонконге. Многие демонстранты в знак солидарности с ней прикрывают один глаз.
На фото, которое компания выложила в понедельник, китайская модель Сунь ФэйФэй прикрывает правый глаз рукой. Возмущенные покупатели с материка посчитали, что это отсылка к протестам в Гонконге.
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"Я был вашим преданным фанатом, но я в первую и главную очередь китаец", - цитирует телерадиокомпания слова одного из пользователей.
Но представитель Tiffany заявил, что фотографию сделали еще в мае, до того, как разразились протесты, и она "никаким образом не была задумана как политическое заявление какого-либо рода".
"Мы сожалеем, что ее можно было так понять, и, в свою очередь, убрали картинку из наших каналов в социальных сетях и прекратим ее использование немедленно", - приводит RTHK заявление компании.
Ранее американский бренд скейтерской обуви Vans снял с участия в конкурсе Custom Culture кеды с изображением демонстрантов с желтыми зонтиками и масками, которые носят протестующие в Гонконге. После этого гонконгцы стали выкладывать в социальных сетях фотографии, на которых они выкидывают, поджигают и смывают обувь Vans в унитаз.
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В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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Кэрри ЛэмПротесты в ГонконгеГонконгКитайСШАTiffany & Co.В мире
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