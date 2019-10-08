Производитель крафтового пива прокомментировал новый техрегламент ЕЭК

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Владелец пивоварни Saldens Brewery в Туле Денис Сальников рассказал РИА Новости, что его производству новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции не помешает, поскольку крафтовое пиво, так же, как и обычное, варится из воды, солода и хмеля, а все остальное – это пивные напитки.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности, пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет.