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РИА Новости

Производитель крафтового пива прокомментировал новый техрегламент ЕЭК

13:34 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль крафтового пива
Фестиваль крафтового пива
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Владелец пивоварни Saldens Brewery в Туле Денис Сальников рассказал РИА Новости, что его производству новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции не помешает, поскольку крафтовое пиво, так же, как и обычное, варится из воды, солода и хмеля, а все остальное – это пивные напитки.
Крафтовое пиво
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности, пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет.
"Новый регламент шире ныне действующего. Крафтовое пиво, как и "некрафтовое", сделано из воды, солода и хмеля. Никаких новых ограничений для себя не вижу. А для добавления всяких экзотических ингредиентов есть такое понятие, как "пивной напиток", - сказал Сальников.
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Евразийская экономическая комиссияТулаЭкономика
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