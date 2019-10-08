"Нормандский формат" должен остаться в прежнем составе, заявили в Германии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Нормандский формат" должен остаться в прежнем европейском составе, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, комментируя возможность присоединения США к этому формату.

"Я думаю, что это европейский формат и должен остаться европейским", - сказал Кизеветтер, комментируя инициативу по расширению "нормандского формата" за счет США.

Он также отметил, что по урегулированию конфликта "новый украинский президент продвинулся". "Он изменил позицию Украины. И я надеюсь, что Россия также будет... лучше взаимодействовать с Украиной. Мы ожидаем, что обе стороны будут придерживаться соглашения "нормандского формата" так же, как и минского процесса", - добавил собеседник агентства.

В июле в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не возражает против инициатив по расширению "нормандского формата" за счет США и Великобритании, но Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны, пока такой уверенности нет.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников. Он отметил, что США, однако, могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям.