Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T13:31Z
https://ria.ru/20191008/1559539725.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155671/88/1556718858_63:0:2845:1565_1036x0_80_0_0_8dc17497035a510becf3fc3bb9dab597.jpg
РИА Новости

"Нормандский формат" должен остаться в прежнем составе, заявили в Германии

13:31 08.10.2019
2346
© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Нормандский формат" должен остаться в прежнем европейском составе, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, комментируя возможность присоединения США к этому формату.
"Я думаю, что это европейский формат и должен остаться европейским", - сказал Кизеветтер, комментируя инициативу по расширению "нормандского формата" за счет США.
Он также отметил, что по урегулированию конфликта "новый украинский президент продвинулся". "Он изменил позицию Украины. И я надеюсь, что Россия также будет... лучше взаимодействовать с Украиной. Мы ожидаем, что обе стороны будут придерживаться соглашения "нормандского формата" так же, как и минского процесса", - добавил собеседник агентства.
В июле в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не возражает против инициатив по расширению "нормандского формата" за счет США и Великобритании, но Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны, пока такой уверенности нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:24РИА Новости
Песков опроверг сообщения, что Москва избегает "нормандского" саммита
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников. Он отметил, что США, однако, могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
1881311
Обсудить 0
"Нормандская четверка"ОБСЕМИД РФБундестаг ГерманииГригорий КарасинДмитрий ПесковГерманияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения, что Москва избегает "нормандского" саммита
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Лента
новостей
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
СМИ назвали возможного покупателя Су-57
Президент США Дональд Трамп
Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа уничтожить экономику страны
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии полка "Азов" в Золотое
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
В НАТО выступили за согласование "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
Лента новостейМолния