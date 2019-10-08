В тувинской тайге пропал подросток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, приступили к поиску 17-летнего подроста, потерявшегося в тайге, сообщает ЦВО.

"Администрация республики Тува обратилась к командованию воинской части с просьбой оказать помощь в поиске подростка. Поисковая операция ведется в Тоджинском районе. В ней задействованы 30 военнослужащих бригады ЦВО, знакомых с местностью, сотрудники МЧС и полиции, а также местные жители", - говорится в сообщении.

МВД Тувы сообщает, что 17-летний Токаш-оола Эчис Шолбанович, 2002 года рождения, проживающий в селе Тоора-Хем, 2 октября сошел на паромной переправе через реку Бий-Хем вблизи своего села, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сообщение о том, что пропал подросток, поступило правоохранителям 3 октября. Сотрудники полиции в составе 38 человек, представители других правоохранительных органов, органов местного самоуправления и жители Тоджинского района продолжают поиски подростка, уточняет МВД региона.