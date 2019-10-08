Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T13:27Z
https://ria.ru/20191008/1559539636.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155938/17/1559381714_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_4d67224abc1d9b1e0595a279f8a1ea99.jpg
РИА Новости

В тувинской тайге пропал подросток

13:27 08.10.2019
851
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Тува
 Тува
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тува. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, приступили к поиску 17-летнего подроста, потерявшегося в тайге, сообщает ЦВО.
"Администрация республики Тува обратилась к командованию воинской части с просьбой оказать помощь в поиске подростка. Поисковая операция ведется в Тоджинском районе. В ней задействованы 30 военнослужащих бригады ЦВО, знакомых с местностью, сотрудники МЧС и полиции, а также местные жители", - говорится в сообщении.
Тайга в Амурской области
2 октября, 10:50РИА Новости
В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
МВД Тувы сообщает, что 17-летний Токаш-оола Эчис Шолбанович, 2002 года рождения, проживающий в селе Тоора-Хем, 2 октября сошел на паромной переправе через реку Бий-Хем вблизи своего села, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сообщение о том, что пропал подросток, поступило правоохранителям 3 октября. Сотрудники полиции в составе 38 человек, представители других правоохранительных органов, органов местного самоуправления и жители Тоджинского района продолжают поиски подростка, уточняет МВД региона.
Недавно в таежной местности того же Тоджинского района пропал 12-летний мальчик. Он с 29 сентября четыре дня блуждал в лесу, пока его не нашли. В тяжелом состоянии подростка доставили в центральную республиканскую больницу Тувы.
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
6 сентября, 10:16РИА Новости
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
011100
Обсудить 1
Центральный военный округТоджинский районТуваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Бородина
Дочь телеведущей Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы
Машина скорой помощи в Испании
На Майорке погиб российский турист
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Лента
новостей
Капельница в детской больнице
В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Мурманска признали виновной в убийстве новорожденной дочери
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде
Тюрьма
Отправленный в больницу заключенный сбежал из колонии в Ростове
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка
Вид Барнаула
Мэрия Барнаула выяснит, по чьей вине на кладбище не закопали могилы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
Лента новостейМолния